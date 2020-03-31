Karaman'da doğalgaz çalışmaları - Son Dakika

Karaman'da doğalgaz çalışmaları
7 saat önce
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Bahçelievler Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Bahçelievler Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.
Kalaycı, mahallede devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Bu yıl içerisinde doğalgazın tüm mahalleye verileceğini belirten Kalaycı, Enerya Gaz ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda mahallenin en çok istediği hizmetlerden birinin daha yerine geldiğini aktardı.
Kalaycı, doğalgazın Bahçelievler Mahallesine hayırlı olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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