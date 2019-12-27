Karaman'da dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan aynı aileden 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Karaman'da dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Karaman'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan aynı aileden 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kardeşi K.Y. ile sahte bir şirket kurduğu ileri süren M.Y., bu şirket aracılığıyla dolar kurunun düşük olduğu ülkelerden getirdiği dolarları Türkiye'de bozdurarak yüksek kar elde ettikleri şirkete de ortak bulmaya çalıştı.

M.Y., şirkete ortak olmak isteyenlere kendilerini zengin göstermek için sahte tapu kayıtları ile yüksek meblağlı senetleri gösterdi.

Şirkete 30 bin lira yatıran evli bir çift, dolandırıldıklarını anlayınca M.Y'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evine düzenlediği operasyonda M.Y'nin babası A.Y'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada çok sayda sahte tapu, senet ve sahte ehliyet ile jandarma kimliği ele geçirildi.

Ekipler, Samsun'da olduklarını tespit ettikleri M.Y. ve K.Y'yi ise burada gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanırken, A.Y. ve kardeşi K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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