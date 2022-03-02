Karaman'da dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

02.03.2022 17:08
Karaman'da dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, Ermenek Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurdukları internet sitesi aracılığıyla iş vaadinde bulundukları çok sayıda kişiden para aldıkları öne sürülen grup üyeleriyle ilgili soruşturma başlatılmış, Karaman, İzmir ve İstanbul'da 24 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.

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Ermenek Adliyesi, Dolandırıcılık, Karaman, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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