Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu

30.03.2022 12:41

Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu Türkiye'nin tahıl ambarları illerinden birisi olan Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu.

Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu

KARAMAN - Türkiye'nin tahıl ambarları illerinden birisi olan Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu.

Türkiye'nin tahıl ambarları illerinden biri olan Karaman'da don ve aşırı yağışlar ekinlere zarar verdi. Dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu. Çiftçiler, donun vurduğu buğday tarlalarını sökerek başka ürün ekmeye hazırlanırken, şimdilik zararın yaklaşık bin 500 dekar alanda olduğu belirlendi. Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı tarlalarını zor ektiklerini söyleyen çiftçiler, devletin kendilerine tohum ve gübre desteği vermesini istediler.

"Don buğdaya büyük zarar verdi"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, oda ziraat mühendisleri ile birlikte donun vurduğu merkeze bağlı Burunoba köyünde buğday tarlalarında incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı. Bayram, Türkiye'nin en az yağış alan illerinden birisi olan Karaman'da bu yıl bereketli bir kış mevsiminin geçtiğini belirterek, "Özellikle Mart ayı bol yağışlı ve soğuk geçti. Bu nedenle de dondan etkilenen buğday tarlaları büyük zarar gördü. Şuanda Burunoba köyünde yaklaşık bin 500 dekar alanda bir zarar var. Zarar gören buğday tarlalarını incelediğimiz de normalde kuraklıktan dolayı kuruması gerekirken, aşırı yağış ve dondan dolayı kuruduğunu görüyoruz. Zarar gören çiftçilerimizle görüştüğümüz de neredeyse tamamına yakınının arazilerinin sigortasını yaptırdığı bilgisini aldık. Ancak kesin olmamakla birlikte konunda bir açıklıktan dolayı sulu tarım yapılan yerlerin don kapsamında olmadığı, kıraç alanların kapsama alındığı bilgisini aldık. Bizde çiftçilerimiz adına bu konunun takipçisi olacağız. Dondan etkilenen tarlaların sökülerek yeniden ekim yapılması gerekiyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hasar daha iyi ortaya çıkacaktır. Odamız mühendisleri ile yaptığımız incelemede özellikle buğdayın bir çeşidinde zarar oluşmuş. Şuanda bir hesaplama yaptığımızda zararın büyük olduğunu görüyoruz. "diye konuştu.

"Buğdayda yüzde 70-80 zarar var"

Burunoba köyü çiftçilerinden Ramazan Sayma, Şubat ve Mart aylarında yaşanan don ve aşırı yağışlardan dolayı buğdaylarımızda yüzde 70-80 civarında bir hasar oluştu. Bu ileriki günlerde güneş vurdukça hasarın tam anlamıyla ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra tarlayı tekrar sürerek ayçiçeği veya mısır gibi ürün ekerek değerlendireceğiz. Bu yıl girdi maliyetlerinin yüksek olmasına bağlı olarak buğdaydan büyük zarar görmüş olduk" dedi.

Ramazan Güzelsarı da, "Bu yıl buğdaylarımızı don vurdu ve zararımız büyük. Zararımızın tohum ve gübre desteği ile karşılanmasını bekliyoruz. 15 gün bekleyip tarlanın durumuna bir kez daha bakacağız. Olmaz ise büyük ihtimalle sökeceğiz. Şuan için buradan mahsul olmaz. Yaptığımız masrafları karşılamaz" diye konuştu.

(ARD-MD-AH-

Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu
Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu
Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu

YORUMLAR
500
Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı Çorum'da süne ile mücadele çerçevesinde 7 bin 300 dut fidanı dağıtıldı Çorum'da süne ile mücadele çerçevesinde 7 bin 300 dut fidanı dağıtıldı

Türkiye, Karaman, Buğday, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:11:22. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement