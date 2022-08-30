Karaman'da jandarmadan düğünlere sıkı takip - Son Dakika
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Karaman'da jandarmadan düğünlere sıkı takip

30.08.2022 12:53
Karaman'da jandarmadan düğünlere sıkı takip

Karaman'da düğünleri takibe alan jandarma, silahla havaya rastgele ateş eden 4 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, 3 adet ruhsatsız tabancaya da el koydu.

Karaman'da düğünleri takibe alan jandarma, silahla havaya rastgele ateş eden 4 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, 3 adet ruhsatsız tabancaya da el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler düğünlerde silahla havaya rastgele ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşürenlere yönelik çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda köylerde yapılan düğünleri sivil ekiplerle takibe alan jandarma, silahla havaya ateş eden 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 adet tabanca ile tabancalara ait 19 mermiye de el konuldu. Düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerde herhangi bir üzücü olay yaşanmaması amacıyla jandarma sivil ekipleri tarafından yapılan denetimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da jandarmadan düğünlere sıkı takip - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da jandarmadan düğünlere sıkı takip - Son Dakika
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