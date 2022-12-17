Karaman'da 24 yaşındaki kayıp Nazmiye Lale'den dün geceden beri haber alınamıyor - Son Dakika
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Karaman'da 24 yaşındaki kayıp Nazmiye Lale'den dün geceden beri haber alınamıyor

17.12.2022 13:16
Karaman'da 24 yaşındaki kayıp Nazmiye Lale'den dün geceden beri haber alınamıyor

Karaman'da akşam saatlerinde 30 metrelik yolda ailesinin yanından ayrılarak gözden kaybolan 24 yaşındaki Nazmiye Lale'den dün geceden beri haber alınamıyor.

Karaman'da Mümine Hatun Mahallesinde oturan ve ev hanımı olduğu öğrenilen Nazmiye Lale, eşi ile birlikte dün 19.00 sıralarında 30 metrelik yoldan geçerken bir anda gözden kayboldu. Durumu fark eden eşi, bir süre Lale'yi aradıktan sonra bulamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

ÇARESİZ EŞİ YARDIM İSTEDİ

Ansızın ortadan kaybolduğunu bildiren çaresiz eşi, "Dün akşam saatlerinde 30 metrelik yolda bir anda kayboldu. Bir süre aradıktan sonra polise kayıp ihbarında bulundum. Nazmiye'yi gören lütfen bana ulaşsın. 1.50 boyunda ve yaklaşık 70 kilo. Kaybolduğunda üzerinde krem rengi eşofman, siyah beyaz ceket ve kafasında pembe bone vardı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Karamandan.com

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Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da 24 yaşındaki kayıp Nazmiye Lale'den dün geceden beri haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da 24 yaşındaki kayıp Nazmiye Lale'den dün geceden beri haber alınamıyor - Son Dakika
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