Apartman önünde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın: Alkollüydüm, hatırlamıyorum - Son Dakika
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Apartman önünde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

30.07.2022 13:47
Apartman önünde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

KARAMAN'da dün bir apartmanın önünde karnından bıçakla yaralanmış halde bulunan Habibe Y., tedavisinin ardından taburcu oldu.

KARAMAN'da dün bir apartmanın önünde karnından bıçakla yaralanmış halde bulunan Habibe Y., tedavisinin ardından taburcu oldu. Habibe Y.'nin ifadesinde "Alkollüydüm. Bıçağın üzerine düşüp, yaralandım. Nerede düştüğümü hatırlamıyorum. Kimseden şikayetçi değilim" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokak'taki bir apartmanın önünde meydana geldi. Habibe Y.'yi bir apartmanın önünde kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Habibe Y.'nin karnından bıçakla yaralandığını belirledi. Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Habibe Y., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Habibe Y.'nin ifadesinde, "Alkollüydüm. Bıçağın üzerine düşüp, yaralandım. Nerede düştüğümü hatırlamıyorum. Kimseden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Çevrede arama yapan polis, bıçak ve kan izine rastlamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karaman, Nerede, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartman önünde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın: Alkollüydüm, hatırlamıyorum - Son Dakika

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