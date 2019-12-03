Karaman'da 'Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile' resim sergisi açıldı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli kursiyerler tarafından düzenlenen "Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile" isimli serginin açılışını yaptı.



Karaman Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kurslarda eğitim gören engelli öğrenciler, Dünya Engelliler Günü nedeniyle el sanatları sergisi açtı. Gönül Gözü Engelli Evi'ndeki serginin açılışını, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.



Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bu özel insanların yaptığı eser ve becerilerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sergi, engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde engellerin nasıl aşıldığını ve sanatın engel tanımadığını ortaya koymaktadır. Engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz aslında hiçbir şey istemiyorlar. Onlar her insan gibi sevgi, saygı, bu toplumda rahat yaşamak ve toplumdaki bütün hizmetlere rahat ulaşmak istiyorlar. Bizler de engelli dostu belediyecilik anlayışıyla, onların, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, hayata sıkı sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaya çabalıyoruz. Özel insanların bu özel sergilerinin açılışını yapmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Sergide emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, sergiyi gezerek engelli bireylerle bir süre sohbet etti. Yaklaşık üç yüz resim ve seramik eserden oluşan sergi 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek. - KARAMAN