Son Dakika Haberleri: Karaman'da 'Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile' resim sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Karaman'da 'Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile' resim sergisi açıldı - Son Dakika

Karaman'da 'Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile' resim sergisi açıldı

7 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli kursiyerler tarafından düzenlenen "Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile" isimli serginin açılışını yaptı.

Karaman'da 'Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile' resim sergisi açıldı, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli kursiyerler tarafından düzenlenen "Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile" isimli serginin açılışını yaptı.


Karaman Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kurslarda eğitim gören engelli öğrenciler, Dünya Engelliler Günü nedeniyle el sanatları sergisi açtı. Gönül Gözü Engelli Evi'ndeki serginin açılışını, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.


Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bu özel insanların yaptığı eser ve becerilerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sergi, engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde engellerin nasıl aşıldığını ve sanatın engel tanımadığını ortaya koymaktadır. Engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz aslında hiçbir şey istemiyorlar. Onlar her insan gibi sevgi, saygı, bu toplumda rahat yaşamak ve toplumdaki bütün hizmetlere rahat ulaşmak istiyorlar. Bizler de engelli dostu belediyecilik anlayışıyla, onların, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, hayata sıkı sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaya çabalıyoruz. Özel insanların bu özel sergilerinin açılışını yapmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Sergide emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, sergiyi gezerek engelli bireylerle bir süre sohbet etti. Yaklaşık üç yüz resim ve seramik eserden oluşan sergi 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek. - KARAMAN

Dünya Engelliler Günü, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da 'Dünya gözü ile değil, gönül gözü ile' resim sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]