Karaman'da dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Karaman'da dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 1'i ağır 2 yaralı

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın ağaca çarparak kaza yapması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman'da dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın ağaca çarparak kaza yapması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Abbas Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman- Mersin Karayolunun 15. kilometresinde uygulama yapan polis ekibi, Abdullah B'nin (36) kullandığı 70 DY 246 plakalı pikap kamyoneti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekip aracın peşine düşerken, diğer taraftan da telsizle kaçan aracın plakasını Karaman girişinde bulunan uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Uygulama noktasındaki ekipler de aracı durdurabilmek için yolu dubalarla kapattı. Araç, uygulama noktasındaki dubalara çarparak yoluna devam etti. Polis ekiplerini peşine takarak şehir merkezine giren araç Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Kazada yolcu olarak bulunan Ali Y. (30), araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ali Y. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Abdullah B. ile Ali Y., daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Ali Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekibi araç ve çevresinde inceleme yaptı. Aracın uygulama noktasında çarptıktan sonra altında sürükleyerek getirdiği duba ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre trafiğe kapatılan bulvar aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, sürücü Abdullah B'nin alkollü olduğu ileri sürüldü. - KARAMAN

Karaman, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:41

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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