Karaman'da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD kurtardı - Son Dakika

Karaman'da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD kurtardı

7 saat önce

Karaman'da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD ekibi kurtardı.

Karaman'da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD kurtardı, System.String[]

Karaman'da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD ekibi kurtardı.


Olay, önceki gün Çeltek Mahallesi'nde bulunan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 13 yaşlarındaki erkek çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle 2 metre derinliğindeki suni gölete düştü. Zemininin karlı ve buzlu olması nedeniyle suni göletten çıkamayan çocuk için vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi aracılığıyla AFAD'tan yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, can simidi yardımıyla çocuğu düştüğü suni göletten kısa sürede çıkardı. Kış mevsimi nedeniyle göletteki suyun daha önceden boşaltılması olası üzücü bir olayı önledi.


2018 yılının Mayıs ayında, aynı suni gölete serinlemek için giren 16 yaşındaki bir çocuk suda çırpınırken, olay sırasında parkta bulunan dönemin Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından bilinci kapalı halde kurtarılmıştı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan çocuk 46 gün sonra hayatını kaybetmişti. - KARAMAN

Karaman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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