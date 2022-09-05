Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B, Karaman Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Telefonda kendilerini terörle mücadele savcısı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, V.B'ye (61) adının karıştığı suçtan kurtulması için belirledikleri yere altın ve paraları koymasını istedi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Cep Telefonu, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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