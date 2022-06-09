Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

09.06.2022 18:54

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 3 tüfek ele geçirildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet'e götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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