Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

07.06.2022 21:23

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, M.K, Ş.T.S, C.G. ve N.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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