Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 3 tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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