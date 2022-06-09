Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

09.06.2022 12:24
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 3 tüfek ele geçirildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet'e götürüldü.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:20 Manzarayı çeken vatandaş, yıldırım düşme anını kaydetti!
12:14 Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak
12:05 Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü
11:55 Alparslan Kuytul "Savcı ve hakimleri hedef gösterme" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
11:54 Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
11:52 Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar
11:34 Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?
11:27 Cem Uzan çok iddialı: 2023'te yapılacak seçimde adayım, beni izleyenler teveccüh gösterirse Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım
11:25 Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 12:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement