Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 bin 823 adet sentetik ecza ile 140 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma kapsamında kente uyuşturucu getiren bazı şüphelileri tespit etti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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