Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

14.09.2022 12:44
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen Ü.B, N.Y, D.K. ve yabancı uyruklu D.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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