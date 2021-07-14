Karaman'da düzenlenen "Yunus'un Gönlü Çalab"n Tahtı" programında bu hafta 15 Temmuz konuşuldu - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Yunus'un Gönlü Çalab'ın Tahtı" adlı programda bu hafta 15 Temmuz konuşuldu.

Aktekke Kent Meydanında KMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yiğittepe'nin konuk olduğu programın 10'uncu haftasında " Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Meseleleri ve 15 Temmuz Süreci" konusu ele alındı.

KMÜ Yunus Emre ve Türkçe Yılı Koordinatörü Muhammet Ali Orak'ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen programda Yiğittepe, Türkiye'nin dış politikadaki öncelikleri ve yerli savunma sanayi sitemi, 15 Temmuz sürecinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısı, sürece dahil olan aktörlerin amaçları ve Türkiye'nin ulusal güvenlik güçlerini nasıl etkilediği konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Yiğittepe Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle her daim ulusal güvenlik konusu ile karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Ulusal güvenlikte beka söz konusudur ve Türk milleti bekasını kolay kolay teslim edecek bir millet değildir. Tarihte örnekleri olduğu gibi Türk milleti 15 Temmuz günü de gereken tepkiyi fazlasıyla göstermiştir. Çünkü vatandaşlarımız doğruyu yanlışı görüyor." dedi.

KMÜ'nün resmi Youtube ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanan program şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.