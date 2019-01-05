Karaman'da Eczacı Kalfası Reçete ile Verilen Hapları Satarken Yakalandı
1 saat önce
Karaman'da bir eczacı kalfası reçete ile verilen hapları satarken yakalandı.
Karaman
'da bir eczacı kalfası reçete ile verilen hapları satarken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir eczanede kalfa olarak çalışan S.A'nın (34) reçete ile verilen hapları el altından sattığı yönünde duyum alması üzerine şahsı takibe aldı. Ekipler S.A'yı 545 adet hapı satarken suçüstü yakaladı. Haplara el konulurken, şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.A, adliyeye sevk edildi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
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