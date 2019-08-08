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Karaman'da Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Karaman'da Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Karaman'da Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Karaman'da Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.
Vali Meral, İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda, Karaman ve ülke geleceği bakımından eğitimin en öncelikli mesele olduğunu belirtti.
Karaman'ın bina ve eğitim imkanları bakımında iyi durumda olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Eğitim vazgeçilmez önceliğimizdir. Devletin tüm yatırımları ve gelişmeler eğitimde sağladığımız başarı nispetinde gerçeğe dönüşecek. İlimiz okul güvenliği ve disiplin olayları bakımından iyi bir konumda. Bu sebeple niteliği artırmaya yönelik adımlarla her geçen gün bir önceki yıldan, bir önceki aydan daha iyi durumda olmak zorundayız."
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, İlçe Kaymakamları ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.
Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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