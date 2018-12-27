Karaman'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi
1 saat önce
KARAMAN'da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
KARAMAN'da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanmanın ulaşıma engel olabileceği belirtilerek, Karaman
merkez ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - Karaman
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:47 Kaynak: DHA
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