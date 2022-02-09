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Karaman'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Karaman'da eğitime kar engeli

09.02.2022 18:42
Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Karaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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