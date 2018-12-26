Karaman'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Karaman'da kar nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.
Karaman
'da kar nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:57 Kaynak: AA
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