Son Dakika Haberleri: Karaman'da Eğitime Kar Engeli

Karaman'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Karaman'da kar nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.

Karaman'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Karaman'da kar nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:57 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:16:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]