Karaman'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Karaman
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kentte devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık
Cuma günü il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:22 Kaynak: AA
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