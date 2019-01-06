Son Dakika Haberleri: Karaman'da Eğitime Kar Engeli

Karaman'da Eğitime Kar Engeli

14 dakika önce

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Sarıveliler, Karaman, Güncel
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