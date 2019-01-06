Karaman'da Eğitime Kar Engeli
14 dakika önce
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Karaman
'ın Sarıveliler
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:08 Kaynak: AA
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