Karaman'da Eğitime Kar Engeli

Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.



Kar nedeniyle Karaman merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

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