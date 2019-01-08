Karaman'da Eğitime Kar Engeli
29 dakika önce
Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle Karaman merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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