Son Dakika Haberleri: Karaman'da Eğitime Kar Engeli

Karaman'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

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Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime yarın ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:45 Kaynak: AA

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