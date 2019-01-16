Son Dakika Haberleri: Karaman'da Eğitime Kar Engeli

Karaman'da Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

KARAMAN'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

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KARAMAN'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, okulların yarın için tatil edildiği belirtilerek, "Kar yağışı nedeniyle ilimizde bu gece ve yarın için buzlanma ve don beklendiğinden Karaman il genelinde (İlçeler dahil) 17 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır" denildi. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

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