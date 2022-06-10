Karaman'da eğitimlerini tamamlayan Yunus Timleri sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Karaman'da eğitimlerini tamamlayan Yunus Timleri sertifikalarını aldı

10.06.2022 14:28
Karaman'da eğitimlerini tamamlayan Yunus Timleri sertifikalarını aldı

Karaman'da eğitimlerini tamamlayan motosikletli Yunus Timleri için sertifika töreni düzenlendi.

Karaman'da eğitimlerini tamamlayan motosikletli Yunus Timleri için sertifika töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timlerinde yeni görevlendirilen 10 polis memuru, ileri sürüş teknikleri, silahlı sürüş ve akrobasi hareketleri eğitimini başarıyla tamamladı.

Eğitimleri tamamlanan polis memurları için sertifika programı düzenlendi.

Törende, ekiplerin yaptığı gösteri katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Gösterilerin ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez tarafından kursu başarıyla bitiren polis memurlarına sertifikaları verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da eğitimlerini tamamlayan Yunus Timleri sertifikalarını aldı - Son Dakika

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