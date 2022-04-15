Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

15.04.2022 12:31
Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Karaman'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Işık, kentin gelişmiş gıda endüstrisine sahip olduğunu söyledi.

İlin bisküvi, çikolata, şekerleme imalatı ve ihracatında ön planda olduğunu aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Karaman, bulgur üretiminde önemli bir noktaya geldi ayrıca ihraç kalemi olarak iyi konumda. Son yıllarda makine ekipman imalatının, üretimdeki ve ihracattaki payında artış gözlemlenmektedir. İlimiz ekonomisine yönelik ihracat rakamlarımız her geçen gün artarak devam ediyor. İthalatımız ise azalış gösteriyor. İlde tarımsal üretimin ise son TÜİK verilerine göre yıllık 3,5 milyon ton civarında. TÜİK verilerine göre, 255 bini bulan nüfusuyla Karaman'ın, yaklaşık 55 bin lira olan kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla miktarıyla ülke sıralamasında 19. sırada yer alıyor."

Toplantı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan sunumların ardından katılımcıların görüş, öneri ve temennilerinin ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Yabancıya konut satışında rekor; 14 bin 344 adet konut satıldı Yabancıya konut satışında rekor; 14 bin 344 adet konut satıldı Karaman Valisi Işık'tan ziyaretler Karaman Valisi Işık'tan ziyaretler

Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Alpaslan Işık, Ekonomi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:40:17. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement