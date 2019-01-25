Son Dakika Haberleri: Karaman'da Elektrik Akımına Kapılan 2 Kadından 1'i Öldü

Karaman'da Elektrik Akımına Kapılan 2 Kadından 1'i Öldü

28 dakika önce

Karaman'ın Başyayla ilçesinde baca temizlemek için çıktıkları evin çatısında elektrik akımına kapılan kadınlardan 1'i ölürken, diğeri yaralandı.

Karaman'da Elektrik Akımına Kapılan 2 Kadından 1'i Öldü, System.String[]
Karaman'ın Başyayla ilçesinde baca temizlemek için çıktıkları evin çatısında elektrik akımına kapılan kadınlardan 1'i ölürken, diğeri yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Şirindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pembe Duman (58), komşusu Müşerref Yeşil ile birlikte evin bacasını temizlemek için çatıya çıktı. İki kadın bacayı temizledikleri demir çubuğun eve gelen elektrik teline temas etmesi üzerine akıma kapıldı. Yakınları tarafından çatıda baygın halde bulunan kadınlar Başyayla Sağlık Ocağına kaldırıldı. Durumu ağır olan Pembe Duman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayakları ve ellerinde elektrik çarpması sonucu yanma ve delikler oluşan Müşerref Yeşil ise Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Başyayla, Karaman, 3. Sayfa
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