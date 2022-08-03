Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

03.08.2022 13:03
Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Karaman'da elektrik tellerine temas eden sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da elektrik tellerine temas eden sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Kaşoba köyü yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Turgut Şen, Kaşoba köyü yakınlarındaki tarladan yüklediği 2 römork dolusu sap balyasını Süleymanhacı köyüne götürmek için yola çıktı. Traktör seyir halindeyken römorkta yüklü olan sap balyalarının elektrik tellerine temas etmesi üzerine yangın çıktı. Sap balyalarının yandığını gören Şen, hemen durdurduğu traktörü römorklardan ayırarak yardım istedi. Yanan sap balyalarını söndürebilmek için köylüler kepçe ve tankerle alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile tamamen söndürülürken, 2 römork kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 250 bin lira zararın olduğu öğrenildi. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Turgut Şen, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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