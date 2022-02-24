Elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu

24.02.2022 18:20

Karaman'da elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk meydana geldi.

Karaman'da elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk meydana geldi.

Merkeze bağlı Akçaşehir Beldesindeki elma bahçesini gezmeye giden Onur Karabacak, bahçenin tam ortasında dev bir obruk oluştuğunu gördü. Karabacak, hemen durumu Jandarma, Belediye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler 20 metre derinliğinde ve 50 metre çapında oluşan obruğun etrafında güvenlik tedbiri alırdı. Karaman AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, obrukla ilgili inceleme yaptı.

Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede 2019 yılında bir obruk görüldüğünü anımsattı.

Bahçenin ortasındaki obruğu görünce çok şaşırdığını ifade eden Karabacak, "Çok büyük bir obruk. Oluşan obruğun yakınlarında da küçük bir çöküntü var. Burası da çökebilir. Yetkililer inceleme yaptı. Şu anda kendimiz dahi bahçeye girmeye korkuyoruz. Obruğun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Vatandaşlardan ricam kimse merak ederek, buraya bakmaya gelmesin. Çok tehlikeli." dedi.

Elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu
Elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu
Elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler AFAD ve jandarma tarafından bulundu Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler AFAD ve jandarma tarafından bulundu Karaman Valisi Işık, muhtarlarla bir araya geldi Karaman Valisi Işık, muhtarlarla bir araya geldi

Akçaşehir, Jandarma, Karaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: Elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement