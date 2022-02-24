Elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu - Son Dakika

Karaman'da elma bahçesinde 20 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk meydana geldi.

Merkeze bağlı Akçaşehir Beldesindeki elma bahçesini gezmeye giden Onur Karabacak, bahçenin tam ortasında dev bir obruk oluştuğunu gördü. Karabacak, hemen durumu Jandarma, Belediye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler 20 metre derinliğinde ve 50 metre çapında oluşan obruğun etrafında güvenlik tedbiri alırdı. Karaman AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, obrukla ilgili inceleme yaptı.

Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede 2019 yılında bir obruk görüldüğünü anımsattı.

Bahçenin ortasındaki obruğu görünce çok şaşırdığını ifade eden Karabacak, "Çok büyük bir obruk. Oluşan obruğun yakınlarında da küçük bir çöküntü var. Burası da çökebilir. Yetkililer inceleme yaptı. Şu anda kendimiz dahi bahçeye girmeye korkuyoruz. Obruğun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Vatandaşlardan ricam kimse merak ederek, buraya bakmaya gelmesin. Çok tehlikeli." dedi.