Karaman'da elma değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Karaman'da elma değerlendirme toplantısı yapıldı

02.08.2022 15:10
Karaman'da elma değerlendirme toplantısı yapıldı

Karaman'da elma değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karaman'da elma değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, MÜSİAD Karaman İl Başkanı İbrahim Taşbaş, Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serim, sektör temsilcileri ve soğuk hava deposu sahipleri ile elma üreticileri katıldı.

Şahinbaş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2022 elma üretim sezonunda hasat edilecek elmanın üretici, hasat işçiliği, nakliye, soğuk hava deposu, tasnifleme, paketleme ve ihracat maliyetleri ile ıskarta elma alım fiyatları konularında tespitler yapıldığını söyledi.

Toplantıda üreticilere çeşitli tavsiyelerde bulunulmasının kararlaştırıldığını aktaran Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Bu tavsiyeler şöyle, Ekonomik dalgalanma ve devam eden Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle Dünya elma piyasası henüz şekillenmediği ve buna bağlı olarak iç piyasadaki arz talep dengesi netleşmediği için elma üretici fiyatı oluşmamıştır. Kur değişkenliğinden dolayı ihracat fiyatlarında aşağı veya yukarı yönlü oluşabilecek hareketler üreticilerimizi etkileyebilecektir. Üreticilerimizin ürettiği elma ürününden yüksek gelir elde edebilmesi için ihracat isteklerine göre üretim yapmaları, hasat kayıplarını en aza indirmeleri, ürünlerini kendileri hasat ederek soğuk hava depolarında muhafaza etmeleri, bunun mümkün olmaması durumunda güvenilir tüccarlarla çalışmaları gerekmektedir."

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Kaynak: AA

İhracat, Karaman, Güncel, Son Dakika

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