Karaman'da elma hasatında çalışacak işçiler için kurs açılacak - Son Dakika

Karaman Ziraat Odası Başkanlığı tarafından elmacılığın sorunlarının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Karaman Ziraat Odası'ndaki toplantıya Elma Üreticileri Birliği Yöneticileri, Ziraat Odası Yöneticileri ile kentte elma hasatında çalışan işçileri temsilen işçi çavuşları katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram toplantıda elma bahçelerinin budanmasından pazarlanmasına kadar her türlü sorunun konuşulduğunu söyledi.

Ön plana çıkan en önemli konulardan birinin elmanın doğru hasat yapılmasının olduğunu ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"İlimiz elma fidanı sayısında birinci sırada yer almasına rağmen, üretimde ikincidir. Karaman elmasının hak ettiği yere gelebilmesi için kesinlikle elmanın bilinçli şekilde hasat edilmesi gerekmektedir. Üretilen elmanın belli bir kısmı yanlış hasattan dolayı ıskarta durumuna düşmektedir. Bunun önüne geçebilmek ve elma hasatında çalışan işçilerin eğitilmesi için Karaman Halk Eğitim Merkezi, Odamız ve Elma Üreticileri Birliği ile bir kurs açılmasını kararlaştırdık. Elma hasatındaki hassasiyet, elmanın kalitesini direkt olarak etkilemektedir. Verilecek olan bu eğitimle elma toplama işi yapan işçilerimiz bilinçlendirilerek elma kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Toplam 108 saat olacak kursta, eğitime katılanlara İş Kur tarafından 30 lira verilecektir. Açılacak kursla ilgili geniş açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak."