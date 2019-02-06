Son Dakika Haberleri: Karaman'da Elmanın Depo Çıkış Fiyatı 1,5 İla 2,5 Lira Arasında Değişiyor

Karaman'da Elmanın Depo Çıkış Fiyatı 1,5 İla 2,5 Lira Arasında Değişiyor

1 saat önce

Türkiye'de yılda yaklaşık 500 bin ton elma üretimiyle ikinci durumda bulunan Karaman'da, elmanın depo çıkış fiyatı kalitesine göre kilosu 1,5 ila 2,5 lira arasında değişirken, İstanbul'da 4 ila 5 liradan satılıyor.

Karaman'da Elmanın Depo Çıkış Fiyatı 1,5 İla 2,5 Lira Arasında Değişiyor, System.String[]
Türkiye'de yılda yaklaşık 500 bin ton elma üretimiyle ikinci durumda bulunan Karaman'da, elmanın depo çıkış fiyatı kalitesine göre kilosu 1,5 ila 2,5 lira arasında değişirken, İstanbul'da 4 ila 5 liradan satılıyor.

Üreticinin mevsiminde dalında 1 ila 1,5 lira arasında değişen fiyatlardan elma sattığı Karaman'da, 120 bin ton soğuk hava deposu kapasitesi bulunuyor. Elma üreticisi ve soğuk hava deposu sahibi Tamer Yıldızbaş, yurt içi piyasada elmanın kilosu eğer 5 liranın üzerinde satılıyorsa, bunun fahiş bir fiyat olduğunu söyledi.

"Elmanın kilosu eğer 5 liranın üzerinde satılıyorsa bu fahiş bir fiyattır"

Elmanın fiziki şekli ve cinsine göre fiyatının değiştiğini belirten Tamer Yıldızbaş, "Şuan Karaman'dan yurt içi piyasaya 1,5 ila 2,5 lira arasında elmayı sevk ediyoruz. Elma fiyatlarında ambalaj malzemesi ile gideceği yer çok önemlidir. Elmanın yurt içi piyasalarda gideceği yere gittikten sonra perakendeciye satan son satıcının maliyetleri hakkında bir bilgimiz yok. Ama bir karton kutuyla elmanın sevk edilmesi kiloda maliyeti 1 lira arttırıyor. Gittiği yerde bu ürünler markette olsun, pazarda olsun mutlaka fire veriyor. Alıcının sürekli elmayı eliyle kontrol etmesi bu ürünün yüzde 20'ye kadar satılmamasına neden oluyor. Bunun da dökülmesi üzerine satıcı da bunu maliyetin üzerine ekliyor. Fahiş fiyatlarla satılması burada tüketimimizin azalmasına neden oluyor. Daha uygun fiyata satılırsa daha fazla tüketileceği kanaatindeyim. Elmanın kilosu eğer 5 liranın üzerinde satılıyorsa bu fahiş bir fiyattır" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Karaman, Ekonomi
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