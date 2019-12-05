Karaman'da esnaf AA'nın

Matbaacı Ömer Ali Ark da haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan 'ın "Kırmızı sezon" ve spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Berberlik yapan Serdar Büyükeken de haber kategorisinde Muhammed Said 'in " Suriye 'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu 'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş 'ın "Derbi çekişmesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların zorlu şartlarda çekildiğini belirten Öz, "Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel. Seçmekte zorlandım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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