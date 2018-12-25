Karaman'da Etkili İletişim Semineri
2 saat önce
Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü, memurları için etkili iletişim semineri düzenledi.
Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü
, memurları için etkili iletişim semineri düzenledi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hülya Ercan
, müdürlük toplantı salonunda düzenlenen seminerde, iletişim ögesinin karmaşık bir kavram olduğunu söyledi.
Günümüzde iletişim konusunda insanların sorunlarla karşılaştıklarını anlatan Ercan, şunları kaydetti:
"İletişimde sorunları sorgulamak bile çözüm için ilk adımı atmak demektir. İletişim bireyler veya gruplarla sözlü ya da sözsüz jestler ve mimiklerle yoğun olarak gördüğümüz yazı işaret ve sembollerle bilgi, düşünce ve duygu aktarım sürecidir. İletişim döngüsel bir süreçtir. İletişim sürecinde insanlar birbirinden mesaj alır. O mesajları ne kadar sağlıklı iletebilirsek karşıyla o denli iyi bir iletişim kurabiliriz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53 Kaynak: AA
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