Son Dakika Haberleri: Karaman'da Etkili İletişim Semineri

Karaman'da Etkili İletişim Semineri

2 saat önce

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü, memurları için etkili iletişim semineri düzenledi.

Karaman'da Etkili İletişim Semineri, System.String[]
Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü, memurları için etkili iletişim semineri düzenledi.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hülya Ercan, müdürlük toplantı salonunda düzenlenen seminerde, iletişim ögesinin karmaşık bir kavram olduğunu söyledi.

Günümüzde iletişim konusunda insanların sorunlarla karşılaştıklarını anlatan Ercan, şunları kaydetti:


"İletişimde sorunları sorgulamak bile çözüm için ilk adımı atmak demektir. İletişim bireyler veya gruplarla sözlü ya da sözsüz jestler ve mimiklerle yoğun olarak gördüğümüz yazı işaret ve sembollerle bilgi, düşünce ve duygu aktarım sürecidir. İletişim döngüsel bir süreçtir. İletişim sürecinde insanlar birbirinden mesaj alır. O mesajları ne kadar sağlıklı iletebilirsek karşıyla o denli iyi bir iletişim kurabiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53 Kaynak: AA

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:07:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Etkili İletişim Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]