Karaman'da ev yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da ev yangını korkuttu - Son Dakika

Karaman'da ev yangını korkuttu

6 saat önce

Karaman'da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.

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Karaman'da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.


Yangın, sabaha karşı saat 07.00 sıralarında merkeze bağlı Yeşildere köyünde çıktı. Alınan bilgiye göre, Mustafa A.'ya ait olduğu öğrenilen evde bir anda yangın çıktı. Ev sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluşurken, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. - KARAMAN

Yeşildere, İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
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