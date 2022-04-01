Karaman'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı

01.04.2022 14:06
Karaman'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı

Karaman'da evde çıkan yangında yaralanan anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da evde çıkan yangında yaralanan anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Feride Ünal, Sakabaşı Mahallesi 881. Sokak'taki evinde bulaşık yıkadığı sırada oturma odasından duman yükseldiğini fark edince oğlu Hüseyin Efe'yi dışarıya çıkardı.

Beş aylık bebeği Medine Gül içeride kalınca Ünal, komşularından yardım istedi.

Çevredekiler tarafından bebek, dışarıya çıkarıldı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan Ünal ile iki çocuğu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle evdeki eşya kullanılamaz hale geldi.

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Karaman, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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