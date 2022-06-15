Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

15.06.2022 11:36
Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde evden çeşitli eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından, olaya karıştığı öne sürülen M.Ç, B.Y. ve S.S.K. evlerinde gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. ve M.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.S.K. ise serbest bırakıldı.

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Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı Karaman Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti Karaman Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti
Kaynak: AA

Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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