Karaman'da evi yanan genç kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Karaman'da evi yanan genç kadın gözyaşlarına boğuldu

KARAMAN - Karaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Evinin yandığını öğrenen genç kadın ise "evim, evim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1714. Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Bu sırada evine gelen B.Y. isimli genç kadın evinin yandığını görünce "evim, evim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşları ve komşuları tarafından zor sakinleştirilen B.Y. olay yerinden uzaklaştırılırken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenebilmesi için olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.