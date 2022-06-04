Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uğurlu köyünde Ö.Y'nin (81), evinde kaçak içki ürettiği yönünde bilgiye ulaştı. Mahkeme kararı ile şüpheliye ait ev ve depoda arama yapan ekipler ev yapımı 193 litre kırmız şarap, 32 litre beyaz şarap ve 21 litre sahte rakı ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Y, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Sarıveliler, Hisarcık, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karaman'da evinde sahte içki üreten 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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