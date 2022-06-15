İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, son 2 haftadır 6 evden 1 televizyon, 4 halı, 3 hızar motoru ve 2 av tüfeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen B.Y., M.Ç. ve S.S.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.Y. ve M.Ç, tutuklanırken, S.S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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