Karaman'da evlerinde izolasyon altında olanların araçlarının kullanılması yasaklandı - Son Dakika

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde izolasyon altına alınanların, üzerlerine tescilli olan araçlarını kullanmaları ve başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı.

Toplantıda, evlerinde izolasyon altına alınan kişilerin, bu süreçte üzerlerine tescilli olan araçlarını kullanması ve izolasyonda olmayan eş ve çocuğundan başkası tarafından da kullanılmasının yasaklanmasına karar verildi.

Yasağa uyulmadığının tespit edilmesi halinde, araç izolasyon süresince yediemin parkına çekilecek, araç sahipleri hakkında izolasyon tedbirlerine uymadıkları için idari ve adli işlem yapılacak.

İzolasyon altına alınan kişilerin araç bilgileri, filyasyon ekiplerince alınarak, izolasyon süresince araçlarını kullanmayacaklarına ve kullandırtmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Ayrıca semt pazarlarında, plastik veya metal gibi dayanıklı malzemeden yapılmış A4 kağıt ölçülerinde tanıtım levhası, müşterilerin ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin görebileceği şekilde pazar tezgahlarına konulacak.

Pazarcı esnafı ve o tezgahtaki tüm çalışanların HES kodları veya bu HES kodu ile oluşturulan kare kodları, müşterilerin görebileceği şekilde asılacak.

Pazar yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılacak.