Karaman'da köpük fabrikasında yangın - Son Dakika
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Karaman'da köpük fabrikasında yangın

06.04.2022 12:24

Karaman'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında yangın çıktı.

Karaman'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye, AFAD ve emniyete ait TOMA'larla müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk olarak organize sanayi bölgesine ait arasözlerle müdahale edilen yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri, ile AFAD, emniyete ait TOMA aracı ve diğer fabrikalara ait söndürme arazözleri de katılarak destek verdi. Gökyüzünü yoğun dumanın kapladığı yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ta olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yoğun dumana maruz kalan fabrikada çalışan 1 personele olay yerinde hazır bulunan ambulansta müdahale edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KARAMAN

Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın
Karaman'da köpük fabrikasında yangın

YORUMLAR
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Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1) Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1) Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da köpük fabrikasında yangın - Son Dakika


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