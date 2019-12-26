Karaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Karaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan Zafer K. ile Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan eşi Hacer K'nin Karaman'da bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacer K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların daha önce öğretmenlikten ihraç edildikleri belirtildi.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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