Karaman'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
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Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve emniyetten sorumlu mahrem imam olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:29 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve emniyetten sorumlu mahrem imam olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan Mahmut Sami
B'nin Karaman'aki evine geldiğini belirledi.
Ekipler şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.
Şüpheli Mahmut Sami B'nin, Karaman'da emniyetten sorumlu mahrem imam olduğu iddia edildi.
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