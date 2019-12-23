Karaman'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Karaman'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, otomobilin üzerine düştü

6 saat önce

Karaman'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karaman'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, otomobilin üzerine düştü, System.String[]

Karaman'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Abbas Mahallesi 407. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmı uçtu. Çatıdan çıkan parçalar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

Fırtınanın gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.


Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

Karaman, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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