Karaman'da freni boşalan mucur yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da freni boşalan mucur yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

05.06.2022 13:07
Karaman'da freni boşalan mucur yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde freni boşalan mucur yüklü kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde freni boşalan mucur yüklü kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Ermenek- Sarıveliler yolu Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mucur taşıyan S.A. yönetimindeki 47 AV 234 plakalı hafriyat kamyonu freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü S.A. yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Sarıveliler, Tragger, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da freni boşalan mucur yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da freni boşalan mucur yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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