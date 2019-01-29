Son Dakika Haberleri: Karaman'da Fuhuş Operasyonu

Karaman'da Fuhuş Operasyonu

2 saat önce

Karaman'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 travesti gözaltına alındı.

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Karaman'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 travesti gözaltına alındı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, travesti olduğu belirlenen 6 kişinin, günlük kiralanan apartlarda fuhuş yaptığı bilgisi aldı. Yapılan operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, haklarında yapılan işlem sonrası il dışına çıkarıldı.

Fuhuş yapılan apart daireler ise Karaman Valiliği Zührevi Hastalıklar Komisyonu tarafından 3 aylığına kapatılarak mühürlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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